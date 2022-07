Roglic: «Spalla lussata? Non è un problema, continuo»

ARENBERG - Giovedì Primoz Roglic sarà regolarmente al via della sesta tappa del Tour de France, la Binche-Longwy di 219,9 km. Non siete sorpresi? Eppure non era scontato, visto che lo sloveno è stato uno dei tanti protagonisti sfortunati della quinta frazione della Grande Boucle. Il 32enne è caduto nelle fasi iniziali della prova per colpa di una balla di fieno finita in mezzo alla strada, “trascinata” da una moto. Finendo a terra, il tricampione della Vuelta (2019, 2020 e 2021) si è lussato la spalla e, per continuare, è stato costretto a… sistemarsela da solo.