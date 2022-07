Kyrgios: «Mi sembra di essere dentro a un episodio di The last dance»

Il 27enne è infatti stato denunciato dalla sua ex fidanzata per violenza domestica, ovvero Chiara Passari, per un episodio avvenuto lo scorso mese di dicembre e dovrà comparire davanti al tribunale di Canberra all’inizio di agosto. A chi gli chiedeva un commento, il tennista australiano ha risposto alla sua maniera. «Mi sembra di essere dentro a un episodio di The last dance», sono state le sue uniche parole riportate da "SkySport".