Marc Hirschi richiamato per la Grande Boucle

Il corridore elvetico, che inizialmente non era stato selezionato dal team, prende il posto del'italiano Matteo Trentin, costretto ad alzare bandiera bianca a seguito di un test (positivo) per il coronavirus. Da sottolineare che pure Hirschi, meno di due settimane or sono, era stato costretto ad abbandonare il Tour de Suisse per la positività al Covid.