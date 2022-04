Belinda è (anche) più forte delle interruzioni

CHARLESTON - La sfida valida per gli ottavi di finale del torneo statunitense di Charleston ha sorriso a Belinda Bencic (Wta 21).

La tennista rossocrociata ha infatti staccato il pass per il turno successivo, in virtù del doppio 6-4 rifilato a Madison Keys (Wta 24) in 1h38' anche se - al termine del primo set - il match era stato sospeso per qualche ora.



Nei quarti di finale la sangallese affronterà la vincente fra la spagnola Paula Badosa (Wta 3) e l'altra beniamina di casa Claire Liu (Wta 89).