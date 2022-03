Nuova gioia rossocrociata in CdM

MÉRIBEL - Schierate solo le seconde linee, mentre i big si sono concentrati sulle gare individuali, la Svizzera è comunque riuscita a vincere il team event delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino.

In pista a Méribel, la selezione rossocrociata ha prima eliminato - a sorpresa ma con merito - il Canada nei quarti di finale per poi ripetersi contro la Germania in semifinale. Nell’ultimo atto è partita sfavorita contro l’Austria; Livio Simonet, Andrea Ellenberger, Delphine Darbellay e Fadri Janutin si sono tuttavia superati chiudendo i conti 3-1. Terzo posto per la Germania, che ha regolato la Norvegia.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)