Brilla la stella di Marco Odermatt: «Sono molto soddisfatto»

COURCHEVEL - Grazie al secondo posto colto nella giornata odierna nella Discesa libera di Courchevel, Marco Odermatt si è laureato campione del mondo di sci alpino 2022 con tre gare d'anticipo.

Lo sciatore elvetico conta infatti 1'459 punti nella classifica generale, 359 lunghezze di vantaggio sul suo primo inseguitore, ovvero il norvegese Aleksander Kilde (1'100), che non può più di conseguenza raggiungerlo matematicamente. «Il globo di cristallo della CdM era già praticamente nelle mie mani alla vigilia, poiché obiettivamente sarebbe stato difficile riprendermi», sono state le sue parole dopo la gara, riportate da "20minutes". «Sono molto soddisfatto della seconda posizione conquistata in Discesa, ma mi dispiace per Beat (Feuz, ndr) che non ha vinto la coppa di specialità. Alla partenza il fisioterapista mi ha confermato che Feuz era davanti a Kilde e che avrei dato una speranza a Beat piazzandomi fra i due».

In virtù di questa prestazione il 24enne - che ricordiamo aveva già collocato in questo 2022 nella sua bacheca il globo in Gigante e la medaglia d'oro nella medesima disciplina a Pechino - è il quinto svizzero della storia a salire sul tetto del mondo, dopo Peter Lüscher (1979), Pirmin Zurbriggen (1984, 1987, 1988 e 1990), Paul Accola (1992) e Carlo Janka (2010).

