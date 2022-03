Acuto di Mikaela Shiffrin in Francia, davanti alla svizzera Joana Haehlen

COURCHEVEL - L'ultima Discesa libera stagionale femminile - che ha avuto luogo in Francia, a Courchevel - ha sorriso a Mikaela Shiffrin.

La campionessa statunitense (1'27''00) ha preceduto al traguardo l'elvetica Joana Haehlen - che ha così sfiorato la prima vittoria della sua carriera - e l'austriaca Christine Scheyer, entrambe seconde con lo stesso tempo (+0''10).

Dal canto suo la rossocrociata Michelle Gisin si è piazzata ai piedi del podio (+0''14), proprio davanti alla ticinese Lara Gut-Behrami (+0''16), quinta. Per quanto riguarda le altre elvetiche in gara da segnalare il nono rango di Priska Nufer (+0''43) e il 19esimo di Corinne Suter (+0''98), con quest'ultima che ha dunque perso la possibilità di vincere la classifica di specialità a favore di Sofia Goggia. Per l'italiana - 12esima in gara (+0''68) - si tratta del terzo titolo dopo quelli conquistati nel 2018 e del 2021.

Per quanto riguarda la graduatoria generale di Coppa del Mondo invece, la Shiffrin - al 74esimo sigillo in carriera - guarda tutte dall'alto con 1'345 punti, 156 lunghezze di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova (1'189).

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)