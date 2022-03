Russia fuori, al suo posto la Serbia di Djokovic

I russi non potranno difendere la vittoria in Coppa Davis a causa della guerra in corso di svolgimento in Ucraina.

L'ITF (Federazione Internazionale di tennis) ha annunciato che gli atleti russi - detentori del titolo, ma esclusi da ogni competizione internazionale a causa della guerra in Ucraina - saranno rimpiazzati dalla Serbia in occasione della fase finale di Coppa Davis. L'invito già in possesso di Djokovic e compagni - ricevuto per non passare dalle qualificazioni - sarà dunque ceduto a un'altra squadra.