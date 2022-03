TAMPA - Un mese e mezzo dopo aver annunciato il suo ritiro, Tom Brady ha deciso di tornare sui suoi passi: il 44enne disputerà infatti ancora una stagione di NFL con i Tamba Bay Buccaneers. «In questi ultimi due mesi ho capito che il mio posto è ancora in campo e non in tribuna. Quel momento arriverà, ma non è adesso», sono state le sue parole su Twitter (in fondo al testo). «Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia che mi sostiene. Senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. Ritorno a Tampa per disputare la mia 23esima stagione. C'è un lavoro da finire».

Ricordiamo che nella sua carriera il celebre quarterback ha conquistato la bellezza di sette Superbowl, sei con i New England Patriots e uno - lo scorso anno - con i Tampa Bay Buccaneers.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm