Fermata la Putintseva, Golubic avanti a Indian Wells

INDIAN WELLS - Viktorija Golubic si è qualificata per il terzo turno del torneo di Indian Wells. Passati d’ufficio i 64esimi di finale, la zurighese si è garantita (almeno) un altro match piegando in tre set Yulia Putintseva. Vinto agevolmente il primo parziale contro la kazaka, dopo aver completamente bucato il secondo la rossocrociata ha dovuto penare per chiudere i conti, in quasi due ore e mezza, 6-3, 2-6, 6-4.

Nei 16esimi di finale la Golubic incrocerà la sorprendente italiana Jasmine Paolini (WTA 47), qualificatasi piegando la numero 3 al mondo Aryna Sabalenka.