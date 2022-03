Viktorija Golubic avanza a Lione, eliminata Stefanie Vögele

LIONE - Fortune alterne per le rossocrociate in campo a Lione.

Resta in corsa Viktorija Golubic, che ha strappato il pass per gli ottavi di finale grazie al successo in tre set sulla giapponese Mai Hontama (Wta 130). Dopo 2h09' di vera battaglia, la zurighese (Wta 35) si è imposta in rimonta 1-6, 6-4, 6-4.

È invece finito il cammino di Stefanie Vögele (Wta 144), battuta in due set da Sorana-Mihaela Cirstea (30). L'elvetica, opposta alla rumena nel match che metteva già in palio il ticket per i quarti di finale, è stata sconfitta 6-3, 7-5.

Freshfocus/archivio