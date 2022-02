Djokovic supera Khachanov e avanza a Dubai

DUBAI - Tornato finalmente in campo a Dubai dopo la nota bufera d’inizio anno legata a Covid e vaccini - culminata con l'espulsione dall'Australia -, Novak Djokovic continua il suo cammino nel torneo ATP 500.

Superato lunedì il primo turno grazie al successo in due set sull'italiano Lorenzo Musetti, il 34enne di Belgrado non ha steccato nemmeno negli 1/8 di finale. Opposto al russo Karen Khachanov, Nole - numero 1 al mondo che continua la lotta a distanza con Medvedev (di scena ad Acapulco) per la vetta del ranking -, si è imposto 6-3, 7-6(2) in 1h37’.

Domani, nei quarti di finale, Djokovic se la vedrà con il 28enne ceco Jiri Vesely (Atp 123).

keystone-sda.ch / STF (Ebrahim Noroozi)