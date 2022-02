Ora è ufficiale: si ritira il leggendario Tom Brady

TAMPA - Ora è davvero finita. Tom Brady, leggenda della NFL, ha ufficializzato il proprio ritiro confermando i rumors degli scorsi giorni (inizialmente smentiti). Il quarterback 44enne, considerato da tanti - se non da tutti - come il giocatore più forte di tutti i tempi, ha deciso di chiudere la propria carriera dopo 22 stagioni e 7 Super Bowl vinti.

Legato indissolubilmente ai New England Patriots, portati per ben 6 volte in trionfo, nelle ultime due stagioni il fenomeno a stelle e strisce si era lanciato in una nuova sfida trasferendosi a Tampa. Con i Bucs, presi per mano non senza un po' di scetticismo - vuoi per l'età (c'è chi lo dava per finito), vuoi per la caratura della franchigia -, TB12 è riuscito nell'impresa di conquistare un altro Super Bowl, dominando Kansas City in finale il 7 febbraio 2021.

In questa stagione la cavalcata dei Buccaneers si è fermata nel secondo turno dei playoff contro i Los Angeles Rams (30-27 al termine di un'altra epica battaglia). Proprio i Rams si giocheranno il 13 febbraio l'atto conclusivo contro i Cincinnati Bengals.

Per dare un'idea dei numeri messi insieme da Brady - uomo dei record nato il 3 agosto 1977 a San Mateo, California - basti pensare che, da solo, ha vinto più Super Bowl di ogni altra franchigia NFL. In testa ci sono New England e Pittsburgh a quota 6 successi… poi c’è Brady, un alieno "prestato" al Football, con 7.

«Ho sempre creduto che il football fosse una disciplina dove devi dare tutto ("all in"): se non ti impegni nella competizione al 100% non avrai successo ed è questo che più amo del gioco - scrive Tom Brady nel suo messaggio d'addio - C'è una sfida fisica, mentale ed emotiva che ti aspetta ogni giorno e che mi ha permesso di trarre il massimo dal mio potenziale. Ho fatto del mio meglio in questi 22 anni, non ci sono scorciatoie per il successo sul campo o nella vita. Ho amato la mia carriera ma ora è il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione», aggiunge il 44enne, ringraziando poi la moglie Gisele, ex modella brasiliana, e tutta la "famiglia" dei Buccaneers, dove negli ultimi due anni è stato accolto come un eroe, ripagandoli appieno. «Gisele ha fatto di tutto per la nostra famiglia in modo che io potessi concentrarmi sulla carriera. Non so esprimere a parola ciò cosa significhi questo per me. Con tanto amore e gratitudine», firmato Tom Brady.

