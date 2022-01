MELBOURNE - Quella odierna è stata una giornata storica per il tennis. L'incredibile successo di Rafa Nadal colto in Australia - dopo una maratona di cinque set con Medvedev - ha permesso al mancino di Manacor di salire a quota 21 Major (nessuno ha fatto meglio), staccando Federer e Djokovic a 20.

Al termine della battaglia di Melbourne puntuali sono arrivati i complimenti di Roger Federer, che sui social ha speso parole d'elogio per l'iberico. «Che match incredibile! Al mio amico e grande rivale Rafael Nadal voglio fare i complimenti per essere diventato il primo tennista della Storia a vincere 21 Slam. Solo qualche mese fa scherzavamo sul fatto che fossimo entrambi in stampelle. La tua incredibile etica per il lavoro, la dedizione, il tuo spirito combattivo sono fonte di ispirazione per me e tantissimi altri sportivi in giro per il mondo. Sono orgoglioso di aver condiviso con te questi 18 anni di carriera. Sono sicuro che vincerai altri titoli, ma adesso innanzitutto goditi questo».

Complimenti che sono arrivati anche da Novak Djokovic, colui che aveva vinto le ultime tre edizioni del torneo nella terra dei canguri. «Congratulazioni per il 21esimo Slam. È un risultato straordinario. Il tuo spirito combattivo è sempre impressionante e ancora una volta ha prevalso».

keystone-sda.ch / STR (Simon Baker)