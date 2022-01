Finale pazzesca: Nadal ribalta Medvedev e sale sul trono degli Australian Open

MELBOURNE - Mai dare per spacciato Rafa Nadal. Il mancino di Manacor, con una rimonta sensazionale, ha vinto gli Australian Open piegando in cinque set il russo Daniil Medvedev, costretto ad arrendersi col punteggio di 2-6, (5)6-7, 6-4, 6-4, 7-5 in 5h26'.

Per Rafa, campione inossidabile, si tratta del 21esimo trionfo in uno Slam (record assoluto). In questa speciale classifica il 35enne spagnolo stacca il nostro Roger Federer e Novak Djokovic, entrambi a quota 20.

La spettacolo offerto alla Rod Laver Arena è stato di quelli memorabili, con il 25enne moscovita capace di portarsi avanti due set e mettere davvero alle strette il rivale, senza però sferrare il colpo del ko. Perso il secondo set al tie-break, Nadal sembrava sul punto di crollare nel terzo parziale, ma nel sesto gioco (sul 2-3, 0-40), ha cancellato tre pesantissime palle break, prima di lanciarsi nella clamorosa rimonta.

Vinto 6-4 il terzo set, Rafa - sempre più in fiducia - si è preso anche il quarto col medesimo score, al termine di un autentico braccio di ferro. Dopo un break e l'immediato contro-break, l'iberico ha nuovamente strappato il servizio al rivale - sempre più nervoso e affaticato - nel quinto game.

Si è così arrivati col cuore in gola alla quinta e decisiva frazione, dove Nadal si è dimostrato più lucido nei momenti chiave. Il botta e risposta, sempre mozzafiato, ha visto Rafa portarsi fin sul 5-4 e servire per il match, prima di incassare il contro-break del generosissimo rivale. Altro colpo di scena nell'undicesimo game, dove l'iberico ha piazzato un nuovo allungo togliendo la battuta al moscovita (6-5). Di nuovo al servizio per chiudere i conti, questa volta Nadal non ha tremato e ha messo le mani sul 21esimo Slam, nonché secondo Australian Open. Nella sua bacheca anche 13 Roland Garros, 2 Wimbledon e 4 US Open.

