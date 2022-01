Sofia Goggia la guerriera: «Work molto in progress»

PECHINO - Sofia Goggia non smette mai di stupire. Infortunatasi domenica scorsa a Cortina d'Ampezzo - dove ha rimediato una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro, così come una piccola frattura del perone - la campionessa italiana sta recuperando a tempo di record.

L'atleta azzurra - motivata a difendere il titolo conquistato nel 2018 a Pyeongchang - punta infatti decisa a partecipare alla Discesa libera dei Giochi Olimpici di Pechino, in programma il prossimo 15 febbraio. «Work in molto progress», è questa la scritta pubblicata sulla sua pagina Twitter dalla Goggia (vedi allegato in fondo al testo), mentre si sta allenando in palestra.

Work molto in progress ❤️😊 pic.twitter.com/fRhPUt4e70 — iamsofiagoggia (@goggiasofia) January 29, 2022

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)