Djokovic giocherà in febbraio a Dubai?

BELGRADO - Espulso dall'Australia dopo mille polemiche e una telenovela durata oltre 10 giorni, Novak Djokovic pianifica le prossime mosse e il suo ritorno in campo.

Tagliato fuori dal Major australiano, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione e andare a caccia del 21esimo Slam, il 34enne di Belgrado dovrebbe tornare in campo tra qualche settimana negli Emirati Arabi.

Nole si è infatti iscritto al torneo Atp 500 di Dubai, in agenda dal 21 al 26 febbraio e per il quale non è richiesto l'obbligo vaccinale (in quanto positivo al Covid negli ultimi sei mesi puó richiedere l’esenzione medica). Si tratta di un atto formale, ma il numero 1 al mondo ha anche bisogno di punti per mantenere la leadership nel ranking ed è verosimile attendersi di rivederlo in campo proprio negli Emirati. Nei prossimi giorni si attendono conferme.

keystone-sda.ch / STF (Darko Bandic)