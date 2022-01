Infortunio al ginocchio, Breezy Johnson salta i Giochi

PECHINO - Pesante defezione nello sci femminile in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino. La statunitense Breezy Johnson ha infatti comunicato che, in quanto infortunata dopo essere caduta in allenamento a Cortina d’Ampezzo, non potrà partire alla volta della Cina.

Riuscita a collezionare tre secondi posti in stagione (in Val-d'Isère e due volte a Lake Louise), la 26enne era una delle grandi favorite per la discesa. Era una rivale temibilissima per Lara Gut-Behrami.

keystone-sda.ch / STR (Alessandro Trovati)