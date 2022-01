Vlhova davanti alla Hector

BRUNICO - Ha fatto corsa a sé Petra Vlhova nella prima manche del gigante di Plan de Corones.

Sulle nevi italiane la slovacca ha rifilato 34 centesimi alla leader di specialità, la svedese Sara Hector, e 59 all'americana Mikaela Shiffrin. Ai piedi del podio virtuale l'italiana Marta Bassino (+ 0''61).

Opaca la prova di Michelle Gisin, che si è dovuta accontentare dell'11esima piazza momentanea con un ritardo di 1''50. Ancora più indietro le altre elvetiche: Camille Rast (+ 2''34), Simone Wild (+ 2''39), Andrea Ellenberger (+ 2''52) e Vanessa Kasper (+ 2''76).

Ricordiamo che Lara Gut-Behrami non ha preso parte alla gara, in quanto ha preferito ricaricare le batterie in vista delle Olimpiadi. Stesso discorso per Wendy Holdener.

