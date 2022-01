Nadal batte Shapovalov al quinto e vola in semifinale

MELBOURNE - Non ha tradito le attese il primo quarto di finale degli Australian Open. Alla fine di una vera e propria battaglia - durata cinque set e poco più di quattro ore - Rafael Nadal è riuscito a centrare le semifinali dello Slam australiano, imponendosi 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 sul canadese Denis Shapovalov.

Dopo aver vinto le prime due frazioni l'iberico ha subito un brusco calo, derivante da alcuni problemi di stomaco: «Non so nemmeno io come abbia fatto a vincere. Sono completamente distrutto, faceva molto caldo e non ero preparato a una situazione del genere. Non stavo bene a livello di stomaco, ma per fortuna è andata bene».

Nel prossimo turno il mancino di Manacor - che a Melbourne ha vinto soltanto una volta, nel 2009 - se la vedrà con il vincente del duello Berrettini-Monfils.

