Bandecchi eliminata nelle qualificazioni

MELBOURNE/SYDNEY - Non ci sarà Susan Bandecchi (Wta 175) agli Australian Open. La tennista ticinese non è riuscita a coronare il sogno di accedere nel tabellone principale del Major al via la prossima settimana.

Nel primo turno delle qualificazioni la 23enne è stata sconfitta dalla beniamina di casa Arina Rodionova (153) con il punteggio di 6-4, 6-2.

Medesimo discorso per Conny Perrin (233). Nello stesso stadio della competizione, l'elvetica è stata battuta 6-3 4-6 6-4 dalla svedese Mirjam Björklund (219).

Per contro, il 2022 di Belinda Bencic (23) è iniziato nel migliore dei modi. Nel torneo di Sydney - "palestra" in vista degli Australian Open - la sangallese (reduce dal Covid) ha sconfitto senza patemi la brasiliana Beatriz Haddad Maia (88), imponendosi con un perentorio 6-3, 6-2 nel match valido per i 16esimi di finale.

Si è infine già concluso il percorso di Jil Teichmann (Wta 37) ad Adelaide. Nei 1/16 l'elvetica è stata sconfitta dall'americana Lauren Davis (Wta 95) col punteggio di 1-6, 7-6(3), 6-4.