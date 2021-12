Bencic in isolamento

SAN GALLO - Anche Belinda Bencic è finita nella rete del coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa sui social, dichiarando di trovarsi in isolamento alle prese con febbre e dolori.

«Purtroppo, nonostante sono completamente vaccinata, sono risultata positiva al Covid-19 - le parole della sangallese - Attualmente mi trovo in isolamento e sto prendendo tutte le misure precauzionali per superare questo periodo, nel quale sto avvertendo sintomi piuttosto gravi (febbre, dolori, brividi). Anche se il tempismo non è ideale - dato che ero nelle fasi finali dei miei preparativi per il torneo di Melbourne - mi recherò in Australia non appena starò meglio e avrò superato il periodo di isolamento».

keystone-sda.ch (MICHAEL BUHOLZER)