Djokovic trascinatore, Serbia in semifinale

MADRID - La Serbia ha battuto 2-1 il Kazakistan al termine di un incrocio durissimo, guadagnando così il diritto di sfidare la Croazia nelle semifinali di Coppa Davis.

Un confronto sulla carta semplice, si è presto trasformato in un calvario per la squadra capitana da Viktor Troicki. Questo per “colpa” di Mikhail Kukushkin (ATP 182), capace di sorprendere il ben più quotato Miomir Kecmanovic nel primo singolare. Il 33enne nativo di Volgograd si è imposto 7-6(5), 4-6, 7-6(13-11) al termine di una battaglia lunga 3h18’, dando così un importante quanto insperato vantaggio ai suoi.

A quel punto è però sceso in campo Nole Djokovic che, pur penando, ha saputo aggiustare la situazione. Il numero uno al mondo ha prima piegato in due set (6-3, 6-4) il coraggioso Alexander Bublik e in seguito preso per mano Nikola Cacic nel doppio. In quella sfida il duo serbo ha avuto la meglio 6-2, 2-6, 6-3 di Golubev/Nedovyesov, completando il ribaltone che è valso la qualificazione.

keystone-sda.ch (JUANJO MARTIN)