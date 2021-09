Quarti amari per le due elvetiche

OSTRAVA - Si è concluso allo stadio dei quarti di finale il torneo di Ostrava di Belinda Bencic (Wta 11) e Jil Teichmann (42). Perdendo il loro match, le due rossocrociate hanno dunque gettato alle ortiche la possibilità di affrontarsi in semifinale in un derby tutto svizzero.

Opposta all'estone Anett Kontaveit (30), la sangallese è stata sconfitta per 6-4, 6-3. La nativa di Barcellona, per contro, nulla ha potuto nella sfida che la vedeva opposta alla ceca Petra Kvitova (10), terminata anche in questo caso in due set (6-4, 6-4).





Imago