Galà dei Castelli: in "pista" anche le giovani speranze del nostro Cantone

BELLINZONA - Nella giornata odierna - sabato 11 settembre - gli organizzatori del Galà dei Castelli hanno emesso un comunicato riguardante l'edizione del 2021.

Di seguito la notizia:

"A riscaldare l’atmosfera del comunale di Bellinzona prima del meeting principale del Galà dei Castelli, ci saranno alcune competizioni a livello giovanile che vedranno in campo il meglio dell’atletica ticinese U20. Il programma giovanile si aprirà con i 600m U16 che si preannunciano di alto livello con la giovane promessa Tiziana Rosamilia (US Ascona) terza ai recenti campionati svizzeri di categoria, la quale vanta un personale di 1’40’’62. Al suo inseguimento ci sarà Aurora De Marco (AS Monteceneri).

Al maschile la sfida sarà tra i due compagni di squadra Nicola Fattorini e Noah Crescini dell’AS Monteceneri, quest’ultimo a pochi giorni dal nuovo record personale di 1’26’’14 e fresco secondo rango ai nazionali di categoria nella medesima distanza.

A seguire spazio allo sprint con i 100m U18 e U20, cominciando dalla sfida al femminile tra Desirée Regazzoni (FG Malcantone) recente quarta ai campionati nazionali giovanili e Matilde Rosa (US Capriaschese). Assente purtroppo Emma Piffaretti (US Ascona). Di grande caratura sarà anche il 100m maschile che vedrà al via Giovanni Pirolli (US Ascona), campione nazionale U18 con 10’’75, Nicola Fumagalli (GA Bellinzona), campione svizzero U20 nei 110h e sempre per il GA Bellinzona Nathan Oberti 5° ai recenti nazionali.

A seguito di queste competizioni saranno al via le squadre della staffetta 5x libera U14 al femminile per terminare il premeeting con gli 80m riservati all’inclusione andicap Ticino. L’invito è pertanto quello di recarsi allo stadio già alle 18.40, orario di avvio delle competizioni, per sostenere gli atleti di casa prima del meeting internazionale".