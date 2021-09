Raducanu contro Fernandez: finale fra teenager

NEW YORK - Giovani stelle al potere. Agli US Open, domani alle 22.00, si giocherà una finale storica. Ad affrontarsi nell'atto conclusivo saranno le teenager Emma Raducanu (Wta 150) e Leylah Fernandez (Wta 73).

Impressionante il percorso delle due ragazze. La britannica Raducanu, uscita addirittura dalle qualificazioni, è arrivata sino alla finale senza concedere nemmeno un set alle rivali! Nel suo cammino la 18enne ha eliminato anche le rossocrociate Stefanie Vögele e Belinda Bencic, doppia medaglia ai Giochi piegata nei quarti. Nella notte appena trascorsa, in semifinale, non ha poi lasciato scampo alla greca Maria Sakkari, Wta 18 battuta 6-1, 6-4.

Dall'altra parte della rete ci sarà Leylah Fernandez (Wta 73). In semi la canadese si è imposta 7-6(3), 4-6, 6-4 su Aryna Sabalenka (Wta 2). Nel suo cammino la 19enne ha via via eliminato - tra le altre - anche Naomi Osaka, Angelique Kerber ed Elina Svitolina.

Quella che andrà in scena domani sera a New York sarà la prima finale in un Major tra due teenager dal 1999, quando l'allora 17enne Serena Williams sconfisse la nostra Martina Hingis proprio a Flushing Meadows.

