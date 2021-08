Stati Uniti agrodolci per Laaksonen e Golubic

NEW YORK/CHICAGO - Il cemento nordamericano ha fatto vivere sensazioni contrastanti a due tennisti di casa nostra. Henri Laaksonen ha gioito per un turno (delle qualificazioni) superato agli US Open, Viktorija Golubic ha invece sbuffato per l’eliminazione - prematura - patita a Chicago.

Il 29enne ha piegato in due set (6-2, 6-3) l’italiano Thomas Fabbiano garantendosi l’accesso alle semifinali, nelle quali sfiderà lo statunitense Eliot Spizzirri.

La 28enne si è invece arresa (5)6-7, 3-6 davanti alla svedese Rebecca Peterson, che le ha sbarrato la strada verso i quarti di finale nella Windy City.