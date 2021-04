Ajla Del Ponte costretta ad allenamenti alternativi

LOCARNO - Ajla Del Ponte ha contratto il coronavirus e ne è guarita. Via social, la sprinter ticinese ha raccontato la malattia, scoperta dopo dieci giorni di allenamento in Turchia. Rallentata solo da sintomi lievi, la 24enne ha continuato a prepararsi per i suoi appuntamenti lavorando in camera e sul balcone. Poi il rientro in Svizzera, prima della partenza per le prossime gare, in programma nel weekend in Polonia.

