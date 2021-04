King Roger assente dall'entry list

ROMA - Il 39enne Roger Federer, uomo dai 20 Slam in bacheca, non giocherà il Masters 1000 di Roma, in agenda dal 9 al 16 maggio. Il fuoriclasse renano, che al torneo sul rosso italiano era iscritto "d'ufficio", non figura nella entry-list dell'evento, che vede presenti 44 dei primi 45 giocatori del ranking Atp.

La settimana precedente, dal 2 al 9 maggio, King Roger - la cui programmazione resta ancora da definire con precisione - dovrebbe invece prendere parte al torneo sulla terra di Madrid.

Freshfocus/archivio