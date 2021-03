«La polemica di Lara? Era stanca e arrabbiata»

LENZERHEIDE - L'ultimo Gigante femminile stagionale è finito dopo poche porte della prima manche per Lara Gut-Behrami. Lungo la sua breve gara, la sciatrice di Comano non ha però commesso nessun errore ed è sembrato che volesse uscire volontariamente di scena per polemica.

A questo proposito si è espressa Federica Brignone, piazzatasi ai piedi del podio (+1''29). «Non ce l'ho proprio fatta a sciare bene», sono state le parole della Brignone alla "Rai", riportate da "neveitalia.it". «La prima manche sembrava quella di ieri tracciata per Kristoffersen. Perdendo il ritmo in fondo era impossibile recuperare la velocità. La polemica di Lara? L'ho vista prima della gara, era stanca e arrabbiata per quanto successo all'inizio della settimana con le cancellazioni di Super-G e Discesa Libera. Mi dispiace per lei, ma è una sua scelta. Non posso giudicarla».

keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)