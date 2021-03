«Un campionato con sette Super-G e nove Slalom? Non mi sembra corretto»

LENZERHEIDE - Nella giornata odierna, mercoledì 17 marzo, sono state cancellate le ultime due gare di Discesa libera - in campo maschile e in quello femminile - della stagione. «È sempre un peccato quando non si può disputare una prova, ma oggi era abbastanza prevedibile», ha dichiarato Lara Gut-Behrami a "20minutes". «Nonostante ci sia una grande pressione per terminare le gare previste nel calendario, la sicurezza viene prima di ogni altra cosa».

In virtù di questo risultato la sciatrice ticinese ha perso un'ottima occasione nella classifica generale di Coppa del Mondo, poiché occupa attualmente la seconda posizione (1'256 punti), 96 lunghezze di ritardo da Petra Vlhova (1'352). «Ho avuto a disposizione tutto l'inverno per conquistare più punti. Sarebbe una scusa dire che la cancellazione della Discesa abbia fatto tutta la differenza».

Ma Lara spera ancora di potersi imporre in CdM? «Sinceramente non ho mai pensato di vincere la classifica generale e non intendo iniziare adesso. In ogni caso non vedo l'ora di domani per disputare il Super-G e mi auguro che abbia luogo come previsto. È una pista molto bella».

È più facile vincere la generale per coloro che gareggiano fra i paletti stretti o per gli specialisti della velocità? «Non deve essere vista come una polemica, ma se si chiama "classifica generale" bisognerebbe avere lo stesso numero di gare in tutte le discipline. Non mi sembra molto corretto finire la stagione con sette Discese e altrettanti Super-G, contro nove Slalom. Oltre a questo anche il Gigante di Semmering non è stato recuperato. Non è logico(...)».