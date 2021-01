Wawrinka colpito e rallentato dal Covid

MELBOURNE - Stan Wawrinka, nel periodo natalizio, è stato colpito dal coronavirus. La notizia, a una settimana dall'inizio degli Australian Open, è riportata dal quotidiano australiano "The Herald Sun".

In particolare si spiega che il vodese, per fare i conti con il virus, ha dovuto modificare notevolmente e "rallentare" la sua preparazione fisica in vista del Major. Ora il losannese ha precisato di sentirsi meglio e di essere pronto per scendere di nuovo in campo.