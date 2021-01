Zverev, basta Federer: ora c'è solo la famiglia e... Bubka

È tempo di cambiamenti per Alexander Zverev (Atp 7) in questo 2021. Il tennista tedesco - alla ribalta delle cronache nello scorso anno fra paternità inattesa, cause legali e accuse di violenza domestica - ha infatti deciso di staccarsi dalla Team8, la società di management fondata da Roger Federer e dal suo manager, dopo neanche un anno di collaborazione.

Secondo il 23enne - che ricordiamo ha anche divorziato dal coach David Ferrer - questo ritorno al passato sarebbe volontario, anche se nell'ambiente si vocifera che nessuno vorrebbe accostare il proprio nome a Zverev, in seguito alle accuse di violenza mosse dalla ex fidanzata Olya Sharypova. «Il mio 2020 è stato molto intenso», ha scritto sui social proprio Zverev. «Dopo tutto quello che ho vissuto, ho bisogno di guardare al futuro con maggiore serenità. Per questo motivo ho deciso di affidarmi a mio padre per la parte tecnica e a mio fratello Mischa insieme a Sergei Bubka per il management».