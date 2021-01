Zanardi, la lotta continua: «Passi avanti e indietro, sarà ancora lunga»

MILANO - A stretto giro di posta dalla bellissima notizia che ha fatto gridare al miracolo, con Alex Zanardi che avrebbe ripreso a comunicare dopo il terribile incidente in handbike dello scorso mese di giugno, la moglie Daniela Manni ha voluto fare chiarezza parlando sulle pagine de "La Stampa".

«È stata una grande emozione, nessuno ci credeva. Lui c'era! E ha comunicato con la sua famiglia», aveva spiegato al "Corriere della Sera" Federica Alemanno, neuropsicologa del San Raffaele di Milano.

La moglie del pluricampione paralimpico, che sin qui non aveva mai rilasciato interviste, ha voluto innanzitutto precisare che la battaglia di Alex - che ancora una volta ha reagito in maniera incredibile - è ancora lunga. «Il suo è un percorso molto lungo, speriamo di iniziare finalmente con la riabilitazione, finora abbiamo scherzato - ha spiegato Daniela Manni - Fa delle cose ma non sempre, ci sono stati momenti in cui quelle cose venivano effettivamente fatte. Ci sono stati passi avanti e passi indietro».

La moglie dell'ex pilota di F1 si è poi soffermata sulla posizione della famiglia. «È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare».

Keystone (archivio)