A Courchevel si gareggerà lunedì

COURCHEVEL - Niente bis a Courchevel, non per ora almeno. La neve non perfetta, non omogenea, lunga tutto il tracciato, ha spinto la FIS a rinviare il secondo gigante del weekend.

Agli organizzatori della tappa francese di Coppa del Mondo sono state concesse ulteriori 24 ore - la gara femminile è stata spostata a lunedì mattina - per rendere praticabile la pista.