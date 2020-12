Piede fratturato e lungo stop

BERNA - Il 2020 si sta rivelando nerissimo per Mujinga Kambundji, al secondo infortunio e per questo costretta a un lungo stop. Già fermatasi in estate - e assente in Diamond League e al Galà dei Castelli - la 26enne dovrà nuovamente accantonare gli allenamenti dopo essersi fratturata un piede (un metatarso).

La velocista non dovrà finire sotto i ferri ma, in ogni caso, non potrà tornare in pista prima di due mesi. Per questo motivo non potrà prendere parte alla stagione indoor e agli Europei polacchi di Torun. Ovviamente poco felice, la bernese ha comunque ammesso di non essere preoccupata per le future competizioni. «Il mio grande obiettivo sono i Giochi di Tokyo».

keystone-sda.ch/ (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)