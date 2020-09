Serena Williams ko: finale Azarenka-Osaka

NEW YORK - Victoria Azarenka (Wta 27) contro Naomi Osaka (Wta 9): sarà questa la finalissima degli US Open, in programma sabato sul cemento di New York.

La Azarenka, a sette anni di distanza dall'ultima volta, è approdata nuovamente all'atto conclusivo e andrà a caccia del suo terzo Major in carriera (sin qui ha vinto due Australian Open). Nella semifinale la bielorussa ha sconfitto in rimonta l'eterna Serena Williams, piegata 1-6, 6-3, 6-3 dopo una battaglia di quasi due ore.

Dall'altra parte della rete ci sarà la 22enne Naomi Osaka, già vincitrice nel 2018 dello Slam a stelle e strisce. La giapponese, tra le grandi favorite della vigilia, ha strappato il pass per la finale superando 7-6(1), 3-6, 6-3 la statunitense Jennifer Brady.

