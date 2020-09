Zverev in semifinale

NEW YORK - Con l'esclusione di Novak Djokovic è diventato uno dei principali favoriti per la conquista degli US Open: Alexander Zverev (Atp 7) ha fatto un ulteriore passo verso la possibile vittoria del primo Slam in carriera. Il suo miglior risultato sino ad oggi è il raggiungimento della semifinale negli Australian Open di quest'anno.

Nei quarti del torneo il tedesco, dopo un primo set disastroso, ha sconfitto 1-6, 7-6, 7-6, 6-3 il croato Borna Coric (32).

Nel penultimo atto del Major americano Zverev se la vedrà ora con lo spagnolo Pablo Carreno-Busta (27), sbarazzatosi in cinque set del canadese Denis Shapovalov (17).

keystone-sda.ch / STF (JASON SZENES)