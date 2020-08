«Sono stato operato per cinque ore e ho avuto la possibilità di restare vivo»

Il velocista olandese Fabio Jakobsen - infortunatosi gravemente in occasione di una caduta all'arrivo della prima tappa del Giro di Polonia, lo scorso 5 agosto - è finalmente tornato a parlare attraverso un comunicato della sua squadra, la Deceuninck.

Ricordiamo che il 23enne - spinto involontariamente verso le barriere di protezione (cadute come birilli nell'impatto) da Dylan Groenewegen durante lo sprint - aveva rimediato numerose fratture al volto e al cranio. «Medici e infermieri di Katowice mi hanno salvato e se sono ancora vivo lo devo a loro», sono state le prime parole di Jakobsen. «Sono stato operato per cinque ore e questo mi ha dato la possibilità di restare in vita. Si è trattato di un periodo difficile per me in cure intense, poiché ho avuto paura di non sopravvivere».

Da mercoledì scorso l'olandese ha lasciato la Polonia ed è stato trasferito all'ospedale di Leiden, nei paesi Bassi, prima di tornare a casa sua. «Adesso sono obbligato a riposarmi molto, dopo aver rimediato questa grossa commozione cerebrale. Nelle prossime settimane dovrò poi sottopormi ad altri interventi chirurgici e a diversi trattamenti per le mie ferite al volto. Posso lentamente guardare verso il futuro e lottero con tutte le mie forze per recuperare al meglio».

“Step by step I can slowly look to the future”

Dutch Champion @FabioJakobsen has a message for all those who sent him their support in the past couple of weeks: https://t.co/2wfynLrwk0#ForzaFabio #TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/ENx8593r01