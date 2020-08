Vince Fuglsang, Evenepoel protagonista di una bruttissima caduta

Jakob Fuglsang ha vinto il Giro di Lombardia - 231km tra Bergamo e Como - davanti a George Bennett e ad Aleksander Vlasov (5h32'54'').

Da segnalare che la classica italiana è stata caratterizzata da un bruttissimo incidente occorso a Remco Evenepoel. Nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como, il 20enne belga ha toccato il parapetto della carreggiata di fianco a un ponte e si è ribaltato, rendendosi protagonista di un volo di diversi metri nel burrone, mentre la sua bicicletta è rimasta parcheggiata a bordo strada (vedi video in allegato pubblicato su Twitter).

Il corridore della Deceuninck-Quick Step non ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale in barella. Fortunatamente però - stando alle prime informazioni raccolte da "La Repubblica" - se l'è cavata soltanto con alcune contusioni lievi.

