Miglior sportivo ticinese: candidatene uno entro il 30 giugno

Da sempre il premio come "Miglior Sportivo Ticinese" è finalizzato a motivare i nostri talenti e non è mai stato così importante come quest'anno.

In tempi "normali" infatti, nel mese di maggio si sarebbe aperto il voto per l'edizione 2020 del concorso, ma non sarà così. L'emergenza legata al coronavirus ha chiaramente colpito anche gli sportivi ticinesi, per questo motivo hanno dovuto rivedere i loro obiettivi stagionali, così come trovare alternative per continuare ad allenarsi ad alti livelli.

L'invito è di segnalare entro il 30 giugno 2020 tutti gli sportivi meritevoli che quest'anno avevano (o avrebbero) in programma obiettivi ambiziosi per il futuro e che nonostante la situazione delicata non hanno mai smesso di allenarsi in vista di un ritorno alle competizioni.

Ma in che modo si candida un atleta per questo concorso? Basta inviare un e-mail a "info@aiutosport.ch" indicando nome, cognome, anno di nascita dello sportivo, i principali risultati ottenuti e gli obiettivi futuri. Il regolamento prevede un livello minimo d'accettazione per la candidatura: lo sportivo deve rientrare tra i primi tre atleti della propria categoria e disciplina a livello nazionale, o per gli sport di squadra è richiesta l’appartenenza al club o all'élite nazionale. Sono previste due categorie: élite e giovani speranze (fino ai 20 anni, quindi fino l’anno di nascita 2001). Il numero massimo di candidati per categoria è di 30 nominativi, così come il numero di atleti per disciplina è limitato a due rappresentanti per sesso. In caso di più candidati della stessa disciplina, verrà data la priorità agli sportivi che a livello internazionale hanno ottenuto i risultati maggiori. Se le liste di voto non dovessero essere complete, ulteriori candidati potranno venire considerati fino al 30 luglio.

I vincitori passati:

2019: Filippo Colombo (mountain bike)

2018: Elena Roos (corsa d’orientamento)

2017 e 2016: Ajla Del Ponte (atletica)

2015 - 2014: Lara Gut (sci alpino)

2013: Ilaria Käslin (ginnastica artistica)

2010 - 2012: Irene Pusterla (atletica)

2008 – 2009: Lara Gut (sci alpino)