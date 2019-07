Leggenda Federer, è il grande giorno: «Con Nole serve un piano tattico ben preciso»

WIMBLEDON (GBR) - Il grande giorno è arrivato. Dopo la spettacolare semifinale contro Rafa Nadal - piegato in 4 set al termine di una sfida epica -, quest'oggi Roger Federer se la vedrà con Novak Djokovic nell'atto conclusivo di Wimbledon. Difficile avanzare pronostici, con RogerOne apparso in forma strepitosa ma sicuramente più affaticato rispetto a Nole, che di fatto ha avuto la strada spianata sino alla finalissima.

«A decidere le sorti di un match come questo sono diversi fattori: chi è più in forma in quel particolare momento, chi sta meglio mentalmente, chi ha più energie e chi è più solido nei momenti importanti», ha spiegato King Roger, che nella finale di oggi andrà a caccia del 21esimo Slam (il nono Wimbledon) della sua leggendaria carriera.

Federer e Djokovic si conoscono benissimo e sull'erba londinese si sono già affrontati due volte in finale, con due successi del serbo nel 2014 e nel 2015. Che sfida sarà? «Vale lo stesso discorso fatto prima del duello con Nadal: quando hai affrontato il tuo avversario più di 15 volte non ci sono troppe novità da segnalare. Non mi interessano le nostre sfide di questi anni, ma sarà importante avere una strategia di gioco ben chiara e precisa. In novembre a Parigi-Bercy abbiamo giocato un grande match (vinto da Nole in tre set, ndr), spero che possa ripetersi lo stesso qui».

