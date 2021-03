Insieme a sinistra, per Novazzano

NOVAZZANO - A Novazzano, come in altri comuni del Ticino, la Sinistra si presenta unita alle elezioni comunali del 18 aprile. Partito socialista e Verdi ripropongono la collaborazione delle ultime legislature con una lista unitaria, sotto il nome di Insieme a Sinistra – I Verdi – Indipendenti.

L’obiettivo dichiarato è il mantenimento del seggio in Municipio e il rafforzamento della presenza in Consiglio comunale. Sono candidati per il Municipio Athos Poretti, municipale in carica, Nicola Cavasin (Indipendente), Evelyn Heusser Ghidinelli (I Verdi), Claudio Luppi, Laura Panzeri Cometta, Filippo Piffaretti (I Verdi) e Christian Triglia.

I candidati per il Consiglio comunale sono, oltre ai sette nomi in corsa anche per l’Esecutivo, Marcello Lèlo Cantù (Indipendente), Charlotte Carmona, Barbara Favoni, Federica Giudici (I Verdi), Francesca Mariani Arcobello (Indipendente), Vasco Medici (Indipendente), Nicola Soldini (Indipendente) e Paolo Tacchinardi (Indipendente).