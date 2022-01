Bambini e parrucchiere: l’incubo del primo taglio di capelli

In alcune grandi città esistono locali a misura di bambino nei quali i piccoli possono essere accompagnati per il taglio dei capelli. Saloni colorati, pieni di giochi e spazi dedicati, nei quali i piccoli clienti possono guardare i cartoni animati mentre un professionista spunta le loro ciocche o modella capigliature ribelli e ricciolute. Perché, diciamo la verità: portare i bambini al parrucchiere può essere una faccenda complicata con urla, strepiti e pianti irrefrenabili. In realtà l’atteggiamento di molti bambini al cospetto della persona armata di forbici o vibranti tagliacapelli non è incomprensibile: può essere inquietante quello sconosciuto pronto ad armeggiare vicino alla loro testolina e l’ansia dei genitori, anche se nascosta, è facilmente percepita. Quando però la peluria dei primi mesi di vita scompare lasciando il campo ai veri capelli, la loro cura diventa indispensabile anche in termini di ordine e forma. I capelli dei bambini, infatti, sono delicati e stressati. Può sembrare assurdo, ma lo strofinamento sul cuscino quando dormono, la sabbia dell’area giochi nel parchetto e persino la ciocca arrotolata sul dito prima di dormire possono essere elementi stressanti per la struttura delicata e ancora fragile dei capelli dei pargoli. Intorno all’anno di età, quindi, si rende necessario il primo taglio di capelli ed è preferibile rivolgersi ad un professionista esperto e pratico nel trattare con i più piccoli, ai quali sarà consentito rimanere seduti sulle gambe della mamma, almeno la prima volta, e poi su una seduta apposita.

Superati i timori iniziali, di solito, andare al parrucchiere con mamma o con papà diventa un appuntamento piacevole, soprattutto se diventa un appuntamento corredato da qualcosa di divertente fatto insieme subito dopo: un gelato, un giro sulle giostre, una passeggiata al mare e così via. Se però la situazione non migliora ed andare al parrucchiere rimane causa di stress e ansia per i piccoli si può optare per una soluzione domestica. La prima possibilità è quella di rivolgersi ad un parrucchiere esperto che sappia trattare con i bambini e sia disposto ad incontrarli a casa, così che si sentano al sicuro nell’ambiente familiare. La nonna o la zia capaci di spuntare le ciocche disordinate del nipotino, comunque, ci sono sempre e hanno, sicuramente, i migliori metodi per rasserenare i piccoli e sistemare i loro capelli senza traumi.

TMT (ti.mamme team)

