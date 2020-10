È scomparso Milo, chi lo ha visto

VALLE ONSERNONE - Ha 9 anni ed è un cane meticcio di taglia piccola. Il suo nome è Milo. Si è allontano dall'abitazione del suo padrone e non è più tornato. Il propietario ha lanciato oggi un appello volto a tutti gli abitanti della zona per poter ricevere informazioni sull'animale. Milo si è smarrito a Tegna lo scorso martedì. In sostanza è scappato dall'abitazione, ed è stato avvistato qualche ora dopo nella zona di Cavigliano, vicino alla strada che sale per andare in Valle Onsernone. Il cane è stato adottato 10 giorni fa. In caso di avvistamento chiamare immediatamente il numero 0788130474.