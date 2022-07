Ci risiamo! Serbatoi a secco!

Già 24 anni or sono la questione della ciclica penuria di acqua, dell’approvvigionamento sicuro e di una riserva in caso di inquinamento preoccupava in particolare i cittadini di Castello e Mendrisio. La raccolta di firme fu la logica conseguenza di un percorso iniziato almeno quattro anni prima ma che, per ragioni diverse, non avanzava. Il progetto di “Acquedotto a lago” era in una fase di stallo e i due comuni decisero di fare il possibile perché venisse realizzata la “tappa 0” con la stazione di pompaggio in zona Batüda a Riva S. Vitale.