Frontalieri: 30mila in meno e staremmo tutti bene

Ad aprile 2023 ci saranno le elezioni cantonali, importante “tassello di prova” per eletti e presunti rieletti, periodi di promesse e slogan di ogni tipo, per “accaparrarsi una cadrega”. La disaffezione al voto, da parte di una gran fetta della popolazione è l’ennesima dimostrazione che il popolo è sfiduciato e insoddisfatto. Le cose non vanno, serve una svolta, manca lavoro e sicurezza economica per i ticinesi, non i soliti “contentini”, per tener calma la situazione.