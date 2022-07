No a una finta opposizione alla conferenza sull’Ucraina!

Come comunisti abbiamo però deciso di non aderire al presidio indetto dal Movimento per il Socialismo (MPS) a Lugano e questo principalmente per due motivi. Innanzitutto, ci risulta impossibile, per una questione di coerenza, manifestare con chi ha portato in piazza a Bellinzona in occasione del 1° maggio dei simpatizzanti del battaglione Azov, apertamente neonazista e colpevole di innumerevoli crimini, in particolar modo contro la popolazione russofona dell’Ucraina e contro militanti comunisti e antifascisti ucraini. Dopo aver più volte promosso l’aiuto alla “resistenza” dell'esercito ucraino (addirittura tramite l’invio di armi) e aver sminuito il ruolo dei neonazisti in Ucraina, MPS cerca ora di rifarsi un’immagine promuovendo una fumosa opposizione all’URC e facendo riferimento alla costruzione di “un’altra Ucraina” (non definita), dimenticando però che, affinché tale obiettivo possa essere realistico, occorre innanzitutto che l’Ucraina diventi sovrana ed indipendente (cosa che l’Occidente ha voluto evitare con il colpo di stato di Euromaidan del 2014) e che si sciolgano definitivamente tutti i gruppi neonazisti, che ora vengono tollerati e usati dal governo ucraino. Date queste contraddizioni insite nella mobilitazione di MPS, è un peccato che altri partiti di sinistra abbiano deciso di aderire, forse ingenuamente, all’appello del movimento trotzkista.