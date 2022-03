La fine di un capitolo: le mie dimissioni dall'UDC

Nelle scorse settimane, dopo oltre 13 anni di militanza e di esperienze arricchenti (tra cui gli anni nella direzione nazionale dei GUDC e gli anni quale assistente parlamentare a Palazzo federale), ho rassegnato le dimissioni dall’UDC. Fin da quando ho aderito al partito ho sempre avuto una visione e una sensibilità diversa su alcuni temi, anche se ciò non ha mai pregiudicato la mia azione e il mio sentirmi "a casa" perché in linea sui temi relativi all'Europa, all'immigrazione, alla criminalità.

Col tempo ho perso per strada l'entusiasmo giovanile e idealista del fare politica, portando avanti il mio impegno per la cosa pubblica solo come municipale e trovando maggiori soddisfazioni a livello comunale, dove non ci sono quasi la destra e la sinistra e le discussioni si affrontano senza ideologia. Percepisco inoltre la linea liberale dell’UDC come più preponderante rispetto al passato a scapito di altri temi; linea poco affine al mio pensiero, perché credo che destra e liberismo non per forza vadano a braccetto (ammesso che la dicotomia destra/sinistra valga ancora). Ho quindi lasciato man mano le cariche di partito, da ultimo non sollecitando un nuovo mandato quale presidente dell'UDC Malcantone.

Anche la pandemia ha cambiato tante cose e la direzione presa dall’UDC sul tema ha varcato i limiti della mia personale sensibilità. Le visioni liberali in questa pandemia non mi appartengono.

Ora mi prenderò una pausa di riflessione per capire quale sarà il mio futuro politico, portando a termine il mio mandato in Municipio a Magliaso quale indipendente in seno al gruppo RinnoviAmo Magliaso.