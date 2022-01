Ecocentro a Morbio.."senza dubbio la soluzione ideale"..sarà vero?

MORBIO INFERIORE - Il progetto che prevede la costruzione di un ecocentro a Morbio Inferiore è senza dubbio la soluzione ideale, così sostiene il fronte a favore dell’Ecocentro. Ideale è un aggettivo ed è quindi un giudizio di valore soggettivo; i dati inerenti alla realtà di questo progetto, dicono altro!

Provate ad entrare in Google, cliccate “ecocentro” e guardate le immagini degli ecocentri esistenti nel mendrisiotto e nel luganese; vedrete perlopiù dei piazzali a cielo aperto, recintati, contenenti delle benne e una struttura coperta minimale e spartana. Alcune immagini sono munite di mappa, potrete allora notare che gli ecocentri sono ubicati in zone discoste, marginali.

La nostra soluzione ideale prevede, e cito dal Messaggio Municipale NO. 19/2021 (in seguito MM), un “… concetto di un unico muro di contenimento, che diventa edificio sotterraneo … in calcestruzzo armato facciavista”; ma non è tutto, il MM ci informa che il 40% dello scavo per questo edificio sotterraneo è previsto nella roccia, nella fattispecie il Biancone, lo stesso Biancone che alcuni anni orsono ha fatto lievitare, e non di poco, i costi per la posa dell’ascensore del cimitero. Il cimitero giace poco distante dal terreno dell’ecocentro sulla stessa vena geologica. Interessante è anche notare la forma linguistica del MM, e cito: “… sul lato ovest del terreno, sfruttando la pendenza accentuata, è stato creato un edificio interrato …” vien da dire: - Per fortuna abbiamo un terreno in pendenza se no come facevamo a creare un edificio interrato?

La nostra soluzione ideale, che per la fortuna di dover scavare ci costerà solo 2'260'000.00 CHF (più o meno la metà di un normale ecocentro), avrà anche il pregio di affacciarsi su di una stradina con velocità ridotta a 30Km orari oggi consacrata a percorso casa – scuola e che, essendo a senso unico, obbligherà tutte le auto che si recheranno all’Ecocentro a raggiungere il comparto scolastico (Scuola dell’infanzia e Scuole elementari) e continuare su strade sempre con velocità ridotta a 30Km orari fino a Balbio o fino alla rotonda di Pomera.

Questi sono solo due esempi che ci impongono il dubbio e che ci permettono di affermare che la costruzione di questo ecocentro non è la soluzione ideale!

Una proposta di soluzione più sensata esiste già! Visitate il sito www.noecocentromorbio.ch, potete anche scaricare e firmare i formulari per il referendum…è necessario!